Este martes falleció en Boston, Massachusetts la jazzista mexicana Mili Bermejo, a causa de cáncer. Era maestra de canto e improvisación en Berklee. Su madrina fue Chabuca Granda, su maestro, Juan José Calatayud.

Su madre, Luz era una importante cantante argentina de tangos y folclor, y su padre, Guillermo, fue fundador del trío Calavera.

Mili comentaba que el jazz “es una música provocadora, requiere pensar. La música que la gente escucha en general es una masa comercial que no provoca nada y que duerme. Pero cuando la gente no tiene prejuicios y no sabe de jazz y te escucha, lo hace con el corazón abierto”.

Decía que este género musical “es un lenguaje democrático. Tiene que serlo para que haya comunicación, porque de hecho se basa en la interacción, en esa que se da en vivo, en todo lo que ya dejaste en el estudio y se vuelve libertad creativa en el escenario. Cuando hay grupos que mantengan esa posición de balance, entonces la música será excepcional”.